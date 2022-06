Doner din brugte cykel til en flygtning

Et initiativ gør det muligt at donere brugte cykler til ukrainske flygtninge. For ukrainske flygtninge skal ikke have problemer, når de skal transportere sig rundt i Danmark. Det mener Cyklistforbundet, som har meldt sig på banen, og som sammen med Transportministeriet har lanceret hjemmesiden Givencykel.dk, hvor man kan donere sin brugte cykel til en ukrainsk flygtning.