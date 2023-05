DEBAT: Mistrivsel i skolen – og besparelse på tale alligevel

Af Anja Bisp Pedersen, formand skolebestyrelsen Jægerspris Skole, Skovkirkevej 25a, Skoven, Jægerspris

Jeg sidder i skolebestyrelsen på Jægerspris Skole af flere årsager, men primært fordi jeg gerne vil være med til at værne om vores folkeskoler i kommunen. Jeg tror på folkeskolen i sin grundtanke, der skal være plads til os alle, stedet hvor der er plads til leg og læring i et godt og sundt arbejdsmiljø og meget mere.

Lige nu arbejdes der med fælles tilgang – fælles ansvar og stærkere læringsfællesskaber både politisk og i forvaltningen.

Meget spændende og relevante opgaver som skal løftes i folkeskolen, men som alle "projekter" koster det penge, og som jeg ser det, bliver der ikke tilført resurser til området.

Jeg læser så i lokalavisen, at formanden for Skole, Klub og SFO Anna Poulsen udtaler sig omkring, at de 1,7 mill, der blev afsat i 2023 for at fremme trivslen i kommunens folkeskoler, måske er i fare for at blive helt eller delvist rullet tilbage pga af kommunens økonomi.

Der arbejdes på, at vi skal sikre fælles tilgang – fælles ansvar og stærkere læringsfællesskaber i folkeskolerne i et miljø, hvor der ikke længere er fokus på børnenes trivsel?

Vi ved, at der er en stor procentdel af skoleelever, der mistrives i folkeskolen, og alligevel er der en besparelse på tale på området.

Vil man tage økonomiske ressourcer ud af folkeskolen for at sikre hvad?

Folkeskolen har ikke brug for "prestige projekter" eller analysefirmaer til at opfinde nye projekter, men nu er skibene sat i søen og processen er i gang, – desværre, efter min mening, er pengene brugt forkert, fordi der er ikke noget nyt under solen.

Folkeskolerne i Frederikssund Kommune har brug for politiker, der vil arbejde for og prioritere skolerne som uddannelsessted for børn, forældre, arbejdsplads for lærer, pædagoger m fl.

Har vi lokalpolitikere, der brænder for vores børns læringsmiljøer så meget, at vi sammen kan løfte vores folkeskoler og fortælle de gode historier ?

Vi som er voksne har en forpligtigelse til at værne om vores børn, vi skal skabe en folkeskole, hvor børnene kan få plads til at udvikle sig gennem leg og læring.

Den gode historie vil jeg gerne være med til at fortælle, men det kræver, at skolerne bliver prioriteret og taget alvorligt politisk, hvis folkeskolen skal vælges til og ikke fra.