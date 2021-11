DEBAT: Lad os få en fjordscene og en foreningsfestival

Frederikssund fortjener et mere aktivt kulturliv – især i sommerhalvåret. Naturen trækker os udendørs, men i byen vil vi også mødes. Et langsigtet boost af vores byliv skal bygge på værdier vi allerede har. Vi har en masse aktive foreninger og et torv i Frederikssund, som er et naturligt samlingssted for byens borgere. Men torvet mangler liv.