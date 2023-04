DEBAT: Hjemmeplejen skal tilrettelægges bedre

Del via email

Af Susanne Bettina Jørgensen (S), byrådsmedlem, Frederikssund, formand for Udvalget for Omsorg og Ældre

I februar måned skrev jeg et debatindlæg om selvstyrende teams i døgnplejen. Selvstyrende teams giver højere kvalitet og tilfredshed, og ”udrulningen” til hele Frederikssund kommune er i fuld gang og skal være færdig med udgangen af 2023.

En anden og ikke uvæsentlig indsats fra ”Handleplan for bedre styring af Døgnplejen” handler om at finde en mere tidssvarende styringsmodel for ressourcetildeling til døgnplejen.

Den nuværende såkaldte BUM model (bestiller-udfører-modtager model) skal udfordres, og der skal findes en mere fleksibel model, der passer med organisering i selvstyrende teams og de måder, man arbejder på i 2023 og fremtiden, både hvad angår de der ”bestiller”; nemlig visitationen, og de der ”udfører”; nemlig døgnplejens medarbejdere.

På seneste udvalgsmøde i Omsorg og Ældre fik vi en god orientering om, hvordan processen med ændring af styringsmodellen vil være. Jeg ser frem til at følge udviklingen med at skabe en styringsmodel, der i højere grad understøtter en bæredygtig opgavevaretagelse med fokus på rehabilitering og udgangspunkt i borgernes aktuelle og varierende behov for støtte.

Gennemsigtighed, helhedsorienteret og fleksibel tilgang til at møde borgernes behov for støtte skal gå hånd i hånd med medarbejdernes planlægning og brug af tid på opgaverne.

Når vi ser ind i en fremtid med mangel på medarbejdere, samtidig med der kommer flere ældre med flere behov, så er det vigtigt, at sætte de gamle styringsmekanismer på hold og finde nye veje, hvor medarbejderne sammen med hinanden og sammen med borgerne finder løsninger.

VIVE; Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er udkommet med en rapport, hvor de har lavet en analyse af processer omkring visitation og rekvisition. 4 kommuner indgår i analyserne, og der bliver identificeret udfordringer og muligheder for at gentænke nuværende visitationsmodeller og praksis på ældreområdet.

Det er spændende viden, der med fordel kan bruges i det udviklingsarbejde, vi nu skal lave i Frederikssund kommune.

Det er godt, at Frederikssund Kommune er fremsynede i udviklingen af døgnplejen og det nære sundhedsvæsen – det er jeg som udvalgsformand meget tilfreds med.