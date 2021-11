DEBAT: Din første klimahandling

Kære kommunalpolitiker. Skulle du være så heldig at blive valgt ind i Plan- og Miljøudvalget, kan du gøre noget godt for klimaet allerede ved det første udvalgsmøde i december. Her skal der tages stilling til, om svæveflyveklubben må fylde 1 meter opfyldsjord på flyvepladsen langs åen i Græse Ådal. Den optager mange hektar og er udlagt som en græsplæne uden indhold af vild natur. Området er drænet og synker sammen i takt med at jordens kulstofindhold at omdannes til CO2 og frigives til atmosfæren. Da det er et område med meget kulstofholdig jord, vil denne proces fortsætte så længe, der drænes. Måske det eneste kommunalt ejede område med så højt kulstofindhold.