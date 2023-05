Politiet stoppede fredag aften en 24-årig mand, der kørte i bil på Heimdalsvej i Frederikssund. Det fortæller vagtchef Mikkel Lyberg.

Manden, der har bopæl i Ishøj, blev testet positiv for at have taget euforiserende stoffer og have kørt bil. Det er han nu sigtet for, fortæller vagtchefen.