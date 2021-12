Del via email

Fredag aften klokken 23.26 fik politiet en anmeldelse om et færdselsuheld på Guldbjergvej. En 18-årig mand fra Stenløse var skredet ud i det glatte føre, hvorefter han havde ramt et stengærde med cirka 40 kilometer i timen. Det fik bilen til at rulle om på taget. Der skete ingen personskade, mens bilen fik mindre skader. Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Michael Dalby.