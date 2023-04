Del via email

En 43-årig beruset hollandsk mand nægtede klokken 2.40 natten til lørdag at forlade toget på Frederikssund station. En patrulje fra Nordsjællands Politi blev derfor tilkaldt, så betjente kunne bortvise den berusede mand, men han havde ikke til sinds at forlade toget. I stedet slog han en betjent med knyttet hånd. Den 43-årige mand blev derfor anholdt og sigtet for vold mod tjenestemand.