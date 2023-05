En 49-årig kvinde fra Ølstykke havde efter alt at dømme en forkærlighed for de søde produkter, da hun onsdag eftermiddag lagde vejen forbi Coop365 på Hovedgaden i Jægerspris.

Desværre havde hun dog tilsyneladende ingen intention om at betale for kiks, is og chokolade, og hun blev derfor sigtet for butikstyveri, fremgår det af politiets døgnrapport.