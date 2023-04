Vinsmagning på havnen

Del via email

Påsken er slut og Cafe Strandhuset åbner dørene til deres første begivenhed i 2023.

De starter deres sæson ud med en vinsmagningen, der finder sted torsdag den 20 april. Der er stadig enkelte billetter tilbage til arrangementet de kalder ’Vinsmagning og Tapas – Klar på for-sommerens vine’

Arrangementet bliver finder sted fra 18.30 til cirka klokken 21.00. Til at guide de fremmødte vininteresserede igennem smagningen kommer Vagn fra Holte Vinlager i Hørsholm.

Han er uddannet sommelier, og han vil sammen med fremmødte fortælle lidt om de bobler, rose, hvide og røde vine som alle kan drikkes sammen på Cafe Strandhuset på Nivå Havn. Der vil være otte vine i alt plus en overraskelse.

Café Strandhuset vil kreerer lækre tapas som kan nydes i forbindelse med vinsmagningen.

Prisen er 395 kr. per person: dette inkluderer både smagning af otte vine, tapas, samt mulighed for efterfølgende at smage dine favorit vine igen.

Tilmeldingen sker på mail: info@cafestrandhuset.dk eller tlf: 88 62 66 66.