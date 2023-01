Del via email

Måske var klokken slået øl-tid på gerningsmandens kronometer, uden at gerningsmanden havde øl på sig. Klokken var 22.10, da en endnu ukendt gerningsmand tog vejen forbi en 7-Eleven på Kokkedal Station. Men manden ville ikke købe noget. I stedet lykkedes det ham at stikke af med en 9-pack øl fra stedet uden at nogen fangede øltyven.