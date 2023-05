Reddet fra sejlbåd med knækket mast og motorstop

Del via email

En 78-årig mand fra Nivå blev torsdag aften reddet fra sin lille sejlbåd i Øresund, da flere årvågne borgere slog alarm til Nordsjællands Politi.

– Vi har flere anmeldelser omkring kl. 19.40 om, at der er en båd, der er gået på grund og ligger og vipper ude i Øresund, cirka 200 meter ude i vandet ud for Kokkedal Golfklub og ud for Rungsted, siger vagtchef Christian Illum.

Nordsjællands Politi beder derefter om assistance fra Søværnet og en egentlig redningsaktion bliver sat i gang.

Ude i vandet lykkes det at få kontakt til den 78-årige mand, der er ombord i den mindre sejlbåd, som har fået motorstop og desuden har knækket masten.

– Båden ligger meget skævt i vandet. Manden er både våd og underafkølet, men er ellers uskadt, så det hele ender lykkeligt, siger vagtchefen.