Per Frost Henriksen modtager Skytternes Ærestegn

Per Frost Henriksen har som tidligere hovedbestyrelsesmedlem og nuværende formand for DGI Nordsjælland haft stor indflydelse og bidraget med et stort engagement i at få skydning integreret i DGI. I 2013 fusionerede Danske Gymnastik og Idrætsforeninger og De Danske Skytteforeninger til DGI – og siden er gået en 10-årig fusionsperiode hvor skydeidrætten er blevet integreret i DGI og ved overgangen til 2024 er skydning en fuldt integreret idræt.

Per Frost Henriksen var med i arbejdsgruppen, som i sin tid udarbejdede fusionsaftalen tilbage i 2012/13 og har været med i de arbejdsgrupper, som har udarbejdet 11 anbefalinger, som DGI Skydning og landsdelsforeningerne over hele landet nu arbejder ud fra i forhold til at få gennemført den endelige fusion efter 2023.

DGI Skydning har indstillet Per Frost Henriksen til at modtage ærestegnet – uden at han selv er skytte, men som formand Lars Peter Høgh sagde under uddelingen:

”Per Frost Henriksen har igennem mere end 10 år gjort en forskel for skydningen med et stort engagement og respekt for de særlige forhold der er i og omkring skydningen.”

Skytternes Ærestegn bliver uddelt hvert år på DGI Skydnings Aktivitetsmøde i maj. Det bliver givet til en person, som gennem en længere årrække har bidraget til og gjort en stor forskel for skydeidrætten i DGI.