Før var det Karlebo Lokalhistoriske Forening, der stod for driften af Fredensborg Museum. Derfor plejer museet også at være et fast punkt på dagsordenen i den lokalhistoriske forening. Men til årets generalforsamling 31. marts i Karlebo Lokalhistoriske forening kunne formand Niels Storgaard Simonsen berette om, at det altså var absolut sidste gang, at Fredensborg Museum bliver nævnt i beretningen fra formanden og bestyrelsen.