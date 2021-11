Del via email

Traditionelt spilles bingo på en plade med 15 tal og 90 tal i opråberens pose. På KulturStationen i Humlebæk vil man prøve en ny variant. Her er tallene skiftet ud med kulinariske ord fra litteraturen. Så det er med at være opmærksom på, hvad opråberen melder ud. “Blev der lige sagt skildpaddesuppe?” Og opmærksomheden kan betale sig, for der er fine præmier på højkant.