Fredensborg: Uddelingen af § 18 midlerne har igen haft fokus i byrådet. Det er jo sådan, at halvdelen af § 18 midlerne reserveres til ”ældre”. Og her kommer mit spørgsmål: hvorledes vurderer forvaltningen, om en ansøgning til disse midler virkelig er for ”ældre”. Er det for 60+ årige, for folkepensionister (67+), eller et andet kriterium?

I Humlebæk Pensionistforening – der har eksisteret i 75 år i 2023 – er gennemsnitsalderen tæt på 75, idet vi har mange medlemmer i 80+ og også mange, der for længst har nået 90 år og som stadig er velfungerende. Og hvorfor nævner jeg foreningens gennemsnitsalder? Inspirationen fik jeg ved at læse teksten til behandlingen af dagsordenpunkter på byrådsmødet forleden. Det nævnes specifikt, at man i fremtiden ikke vil give tilskud til ”forlystelsesprægede aktiviteter”. Her kommer min kommentar: Kan det virkelig være rigtigt, at foreninger i fremtiden skal fokusere på aktiviteter, der er udviklende? Hvis jeg kigger på Humlebæk Pensionistforenings planlagte arrangementer for tiden september – december 2023, kan vi se frem til ikke mindre end fire arrangementer, der udelukkende beskæftiger sig med musik, medens vi har fem foredrag. Jeg ville også gerne vide, hvorledes man betragter ”banko” – er det udviklende (nok)? I den forbindelse er det vigtigt at påpege, at medlemmerne insisterer på, at der tilbydes banko én gang om måneden.

Humlebæk Pensionistforening planlægger i løbet af 2023 i alt 40 arrangementer. Der holdes møder hver torsdag undtagen i juni, juli og august. Mon det ikke er en foreningsrekord? Det kan kun lade sig gøre, fordi frivillige påtager sig opgaven. Som nævnt ovenfor er arrangementerne en blanding, og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorledes en ”dommerkomité” vil bedømme, om der skal gives tilskud eller ikke.

Et andet aspekt, der ikke er uinteressant, er, at Pensionistforeningens medlemmer ved at have tilbud/adgang til foreningens arrangementer bliver inspireret til at forlade deres komfortzone , til at træffe andre mennesker og stifte nye bekendtskaber. Mange medlemmer er enlige efter at have mistet en ægtefælle eller venner og har vanskeligt ved at tage initiativ til nye kontakter. Her kan jeg ikke lade være med at nævne, at det formentlig på den lange bane betyder, at vore medlemmer ikke får brug for (dyr) assistance fra kommunen, det vil sige hverken hjemmehjælp, ældrebolig eller plejebolig.

Ikke alle beslutninger kan tages på baggrund af Excel-ark. I den virkelige verden er det vigtigt at fortælle, at medlemmerne går hjem fra arrangementerne med et smil på læben og med en kommentar om, at man glæder sig til næste torsdag.

Måske jeg til sidst burde nævne, at det i Pensionistforeningens vedtægter specifikt er nævnt: ”Foreningen fungerer endvidere, som OMSORGSORGANISATION for foreningens medlemmer”.

Jeg kan ikke sige, at jeg har en konklusion, men vil gerne slutte med at spørge, som jeg startede: er det sådan, at alle ”ældre” skal skæres over samme kam?