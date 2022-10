I en midterrabat på Gammel Strandvej ved Nivå Havn, her der før ligget sten og prydet midten af vejen, men de sten er altså væk nu. Det undrede Jesper Ewald, der bor i Nivå, der skrev en mail om, at han og flere til undrer sig over de manglende sten, der er forholdsvis store, hvorfor det ikke bare er sådan lige at fjerne dem.