Hun hjælper mig, når jeg er svagest – og så stjæler hun: Dette er på spil, når tillid i ældreplejen går galt

<p>Der sker noget, når man kommer i det samme hjem dag ud og dag ind. Besøger det samme menneske – det kunne være en kvinde i sit livs efter-efterår – der har gjort tingene på den samme måde i årtier, og som nu har brug for den samme hjælp dag ud og dag ind, så rutinerne stadig kan holdes i hævd. Her arbejder du i en kulisse af private genstande med affektionsværdi, hvis plads er nøje udvalgt. Her er malerier på væggene, familiebilleder i reolen, samleporcelæn på hylderne og i vindueskarmen står arvelysestagerne i ægte sølv, der måske er langt over 100 år gamle.</p>