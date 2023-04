Hør om liv og død på Louisiana

Del via email

EVENT Torsdag 13. april klokken 19.30 gæster den danske forsker Nicklas Bredborg Louisiana Live i koncertsalen på Louisiana. Her vil aftenens vært, Anna Ingrisch, tale med ham om liv og død, videnskabelige gennembrud og menneskets evige kamp mod tiden

Den unge danske forsker fik et internationalt gennembrud med bogen ’Gopler ældes baglæns’. I bogen gennemgår han videnskabens forskning i aldring og undersøger, hvad man faktisk kan gøre for at leve længere og bedre.

Louisiana Live er gratis for museets gæster. Pladsbestilling er nødvendig og sker på Politiken Billet.

