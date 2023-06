Gratis høretest af ’demensvenlige’ specialister

Nivå: Tirsdag den 27. juni får Nivå Apotek besøg af hørespecialister fra Din Hørespecialist, der tilbyder gratis høreprøver på apoteket.

Høretesten tager få minutter at gennemføre og tilbydes fra klokken 09.00-13.00.

For nyligt er folkene fra Din Hørespecialist blevet “demensvenner,” som er et program skabt af Alzheimerforeningen, og er dermed trænet i at hjælpe kunder med demens samt deres pårørende. Undersøgelser fra Videnscenter for Demens har nemlig påvist en sammenhæng mellem ubehandlet høretab og demens.