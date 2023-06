Gård brændte ned: Tyve forsøgte at løbe med værdifulde rester

Del via email

En gård med stråtækt tag brændte helt ned sankthansaften. Ejendommen lå på Endrupvej 74, hvor Nordsjællands Brandvæsen rykkede ud, da de fik en anmeldelse fra naboer fredag klokken 21.17.

Landejendommen på adressen stod overtændt, da brandvæsenet nåede frem, og ejendommen stod ikke til at redde. Som om det ikke var ulykke nok for ejerne af ejendommen, så udnyttede ubudne gæster den tragiske situation på adressen.

I et facebookopslag skriver en af ejerne af den nedbrændte landejendom, at nogen eller nogle har været forbi og taget værdifulde ting, der ikke var skadet. Desuden er der også blevet udøvet hærværk ifølge facebookopslaget.

I skrivende stund har facebookopslaget fra en af ejendommens ejere fået over 350 reaktion og godt 60 kommentarer, hvor folk blandt andet udtrykker deres sympati mod ejerne af ejendommen, og de udtrykker også deres forargelse over de ugerninger, der er blevet begået under de tragiske omstændigheder.

Der er tale om, at grundejerne har fået stjålet en traktor, og de har fået stjålet en sjælden veteranbil, der altså ikke var kommet til skade i branden. Desuden opdagede grundejeren også, at hegnet til deres dyr var blevet ødelagt.

– Det der ikke er blevet skadet er blevet stjålet, står det i opslaget.

Gode nyheder

Men nu er der lidt lys i horisonten i en ellers mørk tid. Facebookopslaget, der har haft en stor rækkevidde, har bragt gode ting med sig. I hvert fald fremgår det i en opdateret skrivelse på opslaget, at både den sjældne bil og traktoren igen er fundet.

Det skulle blandt andet være sket på baggrund af Facebook og de opslag, der er blevet gjort og delt i løbet af den seneste tid.

Under den voldsomme ildebrand fredag var der heldigvis ingen personer til stede, da branden opstod. Gårdens heste, køer og får var på græs og kom heller ikke til skade.

Ildebranden var så voldsom, at der arbejdede brandfolk på stedet frem til ved 6-tiden lørdag morgen, og der var stadig brandvagter på til efterslukning et par timer endnu. Politiets teknikere har sidenhen arbejdet på at finde en brandårsag. Der er dog intet nyt fra Nordsjællands Politi, da de endnu ikke har tilknyttet en ledig efterforsker, skriver de i en mail.