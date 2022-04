Del via email

Hver tirsdag klokken 17 er der boksning for et helt særligt hold i Karlebo Bokseklub. Hvor sporten som oftest er forbundet med unge drenge fra arbejderklassen, så møder der tirsdag aften 15 lidt ældre folk ind, både mænd og kvinder fra 51 til 84 år gamle. De lider alle af Parkinsons, men det er der ikke mange, der tænker over, når de skal bokse i den følgende time.