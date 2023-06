Færre nyansatte forlader jobbet på ældreområdet

Ældreområdet i Fredensborg Kommune har i flere år oplevet, at mange nyansatte hurtigt forlod jobbet igen. Den tendens er det nu lykkedes at vende med en række nye indsatser, herunder en bedre introduktion af de nyansatte. Det fortæller Fredensborg Kommune i en pressemeddelelse.

Et stort gennemtræk af medarbejdere går ofte ud over kvaliteten for både borgere og medarbejdere. Samtidigt er det dyrt og ineffektivt. Derfor har Fredensborg Kommune siden nytår sat ekstra kræfter ind på at få flere nyansatte til at blive i jobbet. I første omgang på ældreområdet, hvor forholdsvis mange stoppede hurtigt igen. Og den indsats har nu båret frugt, viser den seneste opgørelse:

Bedre resultat

– Sammenlignet med sidste år er det over en tredjedel færre af vores nyansatte på ældreområdet, som hurtigt forlader os igen. Det resultat er væsentligt bedre, end vi havde håbet på, da vi satte indsatsen i gang, siger Cømert Sonsuz, der er formand for det opgaveudvalg i byrådet, som har særligt fokus på fastholdelse og rekruttering.

– Med den nye indsats gør vi bl.a. mere ud af at introducere vores nyansatte godt til jobbet, opgaver og deres nye kolleger. Samtidig arbejder vi mere bevidst på at afstemme hinandens forventninger, fx i stillingsopslag og samtaler, så vi fra start får et bedre match.

I 2022 var antallet af fratrædelser 150, mens prognosen for 2023 er 101. Dvs. 33 pct. færre.

Stabilitet

Louise Mehnke, formand for Social- og Sundhedsudvalget, er glad for den udvikling.

– Vi ved, at det betyder rigtig meget for vores ældre borgere, at de kender de ansatte, som kommer i deres hjem. Derfor har vi alle en klar interesse i, at vi har en fast og erfaren medarbejderstab i både vores hjemmepleje og på plejehjemmene. Og derfor glæder det mig virkelig, at vi lykkes med at fastholde flere af vores nye medarbejdere fra start. Konkret betyder det blandt andet, at flere af vores plejehjem nu har besat alle ledige stillinger, siger hun.

Faldet i fratrædelser er især sket i gruppen af social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, mens antallet af fratrædelser hos sygeplejerskerne ligger stabilt og uændret over de seneste år.

Antallet af fratrædelser beregnes som de medarbejdere, der selv har valgt at sige op – dvs. ikke er gået på pension eller opsagt.