En 61-årig kvinde anmeldte tirsdag klokken 08.32, at ukendte gerningspersoner havde udøvet hærværk i hendes have på Nørredamsvej. Mellem mandag klokken 16.30 og tirsdag klokken 07.30 blev der kastet rundt med havemøblerne på stedet, og flere grene var knækket af træer i haven. Derudover var et havebord blevet stjålet, oplyser Nordsjællands Politi.