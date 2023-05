Debat: Ny lokalplan i Dageløkke

Af Børge Elgaard, Dageløkkevej

Fredensborg Kommune har netop udarbejdet lokalplan 116 og den er lige nu sendt til høring blandt naboerne.

Planen vedrører kort fortalt den grund på Kromosevej, hvor Coloplast tidligere havde til huse.

Det er nu endelig efter flere år lykkedes Coloplast at sælge hele matriklen med både bygninger og byggeret til yderligere bygninger.

Men den nye ejer ønsker åbenbart at bygge noget, som den gældende lokalplan ikke giver mulighed for. Ikke blot ønskes der at bygge flere kvm., men også at anvende bygningerne til et formål, som heller ikke er i overensstemmelse med gældende regler.

Det er jo noget skidt, men heldigvis er Fredensborg Kommune åbenbart så forhippet på at få området bebygget, at man fluks laver en ny lokalplan.

Den nye lokalplan øger bebyggelsesprocenten, øger den maksimale højde på alle bygninger (med næsten 50%) og ændrer reglerne for anvendelse fra lettere håndværk og industri til nu også at omfatte transport-og logistikvirksomhed og såkaldte publikumsorienterede anlæg (læs:sportshal).

Der er planlagt en hal med 12 padeltennisbaner. Sådan en hal skal efter reglerne være min. 8 meter høj, så derfor vil man bygge den i 12 meters højde.

For lige at tage munden fuld, så lader man de nye regler gælde for hele erhvervsområdet ved Bakkegårdsvej.

Området på Kromosevej er et erhvervsområde og kan naturligvis bebygges og bruges som sådan.

Men sagen giver anledning til at fundere lidt over, hvad en lokalplan egentlig er for en størrelse.

Hvis der skal være bare lidt fornuft i reglerne, så giver en lokalplan for det første de regler, som gælder for anvendelsen af det pågældende område, men for det andet, og mindst lige så vigtigt, så giver det også borgerne en tryghed for og vished om, hvad man kan forvente der sker i området.

Hensynet til borgerne og især naboerne må ikke undervurderes, når kommunen ønsker at lave væsentlige ændringer til reglerne. En privat bygherres ønske om at kunne bygge mere og større og derved kunne tjene flere penge, kan vel ikke i sig selv retfærdiggøre at kommunen uden videre laver en ny lokalplan.

Det giver absolut stof til eftertanke, for hvad bliver det næste. Kun fantasien sætter grænse for hvad det næste lokalplanforslag kommer til at indeholde, når en bygherre får en fiks ide.