Ballade om én grund i en bydel, hvor der er udstykket 1500 boliger

<p>Skyggegener og indkigsgener fra en fire meter høj facade plus overetage. Det var frygten hos naboerne til en ejendom på Nivå Stationsvej, hvor ejeren ville udstykke i to grunde på lige over 700 kvadratmeter. Ejerens argument var, at der tidligere var lavet sådanne udstykninger i området, og onsdag aften afgjorde politikerne den omstridte og til dels også principielle sag.</p>