På vippen til valgkamp: Ny svømmehal udløser kras økonomikritik

<p>Selv om der er tradition blandt de politiske partier for at udkæmpe en valgkamp forud for den endelige dyst ved stemmeurnerne på valgdagen, så tegner det til, at valgkampen frem mod kommunalvalget i november 2025 kan blive lang i Faxe Kommune. Camilla Meyer (S) og resten af holdet af socialdemokrater i faxe Byråd blæser nemlig allerede nu til valgkamp med en skarp kritik af flertalsgruppens nuværende økonomistyring, konkret i forhold til sagen om en ny svømmehal i Haslev.</p>