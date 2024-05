Maskeret ungdom i frigear

<p>Maskebal. Hvert år er der et fastsat tema for de legendariske ankomster til årets gallafest for afgangseleverne på MSG Haslev. Temaet i år er maskebal. Spørger man tre af dette års afgangselever, hvordan de ser tilbage på deres gymnasieliv og på fremtiden, der venter om en række eksaminers tid, så er de ret enige. De mærker presset på skuldrene, men det forhindrer dem ikke i at have håb og drømme.</p>