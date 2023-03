Signaltest betyder togbusser igen

Del via email

Nu er det meget snart 11. april. Den forjættede dato, hvor nye tog gør turen til København hurtigere.

Men der er stadig lige et par test, der skal gennemføres, og det kan selvfølgelig mærkes hos passagererne.

Igen i de kommende uge står den nemlig på togbus mellem Køge og Næstved – og mellem Næstved og Nykøbing Falster.

– Fra natten efter fredag 17. marts til og med torsdag 23. marts kører vi med togbusser i stedet for tog mellem Køge og Næstved, lyder det fra DSB.

– Fra natten efter fredag 17. marts til søndag tidligt morgen 26. marts kører vi med togbusser i stedet for tog mellem Næstved og Nykøbing Falster, tilføjes det.

Det betyder, at der – igen – er længere rejsetid end normalt og at man ikke kan have sin cykel med i togbussen.

Ændringerne skyldes at Banedanmark tester det nye signalsystem.