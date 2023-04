Udstilling og violinkoncert: Når vinden står stille

Del via email

Man kan blandt andet opleve Denis Virlogeuxs oliemaleri her på Sibiriens nye udstilling: Når vinden står stille. Foto: Denis Virlogeux

Kunstnergruppen Sibirien Kunst og Design er klar med en ny udstilling: Når vinden står stille.

Der vil vil være violinkoncert ved ferniseringen, som finder sted i Rollosalen på Rådhusvej 4 i Faxe lørdag 15. april.

Ferniseringen er fra klokken 11.00 til 12.00, og violinkoncerten er fra klokken 12.00 til 12.30. Døren til Rollosalen lukkes klokken 12.00 for at undgå uro under koncerten.

Koncerten står violinist Michael Pesek for. Han er uddannet på det kongelige musikkonservatorium, og han vil til koncerten spille Jules Massenets »Thais Meditation« Sergej Rachmaninovs »Vocalise«, Charles Gounods »Ave Maria« samt John Williams’ »Tema fra Schindlers liste«.

Udstillerne er: Buuti Pedersen, Denis Virlogeux, Göran Blomquist og Lykke Kjær.

Der er fri entré, og koncerten er sponsoreret af Faxe Kommunes plan- og kulturudvalg.