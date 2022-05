Mor inviteres nu til dialog og sagen undersøges

– Jeg håber, at Faxe Kommune sidder tilbage med en dårlig smag i munden og finder ud af, at de har begået fejl, som de simpelthen bliver nødt til at rette op på, inden det er for sent, og det kan de i første omgang gøre ved at lade Marjatta opleve min søn i skolen, så de kan vurdere om de kan hjælpe ham, hvilket de selvfølgelig kan. Og så håber jeg, at kommunen har interesse i at høre, hvad jeg har at sige, og hvad jeg mener er bedst for min dreng, siger Mia Linnemann Møller.