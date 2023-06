Fugle får fokus til grøn gudstjeneste

Del via email

Haslev: Sognepræst Marie Rørbæk er for nyligt begyndt at interessere sig for lærker.

– Det kom sig egentlig af, at juniorkoret gerne ville synge “Jeg ved en lærkerede” til årets grønne gudstjeneste, og så kom jeg til at tænke på, hvad det er med alle de lærker, der optræder i både salmer og højskolesange, siger hun.

-Jeg forstår godt, hvorfor folk fugleentusiaster altid har kikkerten med på tur. For som alt andet er lærker og fugleliv virkelig spændende, når man fordyber sig i det.

Den grønne gudstjeneste i Lunden, som i år holdes 11. juni klokken 10.30, er et ønske om at sætte fokus på miljøet og på naturen som en del af Guds skaberværk.

Derfor er sangen om lærkereden ifølge Marie Rørbæk en god indgangsvinkel til den grønne gudstjeneste, fordi sangen handler om at være varsomme og passe på reden og fugleungerne.

– Gudstjenesten får fokus på det liv og det ansvar, vi er blevet givet, siger Marie Rørbæk.

Den grønne gudstjeneste er fælles gudstjeneste for i alt seks kirker. Medvirkende er flere præster fra de forskellige kirker samt elever fra Haslev Idrætsefterskole (HIS), der vil gå modeshow i genbrugstøj.

Haslev Kirkes Juniorkor synger for under ledelse af Mette Abraham, og den fantastiske accordeonspiller Francesco Cali og musikerparret Betty og Peter Arendt vil også være at finde i det samlede lydbillede.

Efter gudstjenesten skal vi høre om fugle ved en lokal fugleentusiast, der vil være forskellige boder og aktiviteter for børn inklusiv en stor hoppeborg. Café Paraplyen sælger sandwich, og der er selvfølgelig også gratis kirkekaffe.