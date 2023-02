Ukraine: Karise var fredag prydet af Ukraines blå og gule flag – symbolet på landets blå himmel og markerne med gule solsikker. Men missiler, fly, bomber, død og ødelæggelse har nu i et år – hjemsøgt Ukraine.

Årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine, fredag den 24. februar, blev markeret ved en lille højtidelighed på Karise Efterskole, med deltagelse af efterskolens elever, lærere og folk fra Karise.

Højtideligheden blev indledt med en halvt minuts stilhed, mens Ukraines flag var på halv stang på efterskolens flagstang. Efter stilheden gik skolens pedel og to elever ud, for at hejste flaget.

Indenfor holdt forstander Troels Brandt en kort, men smuk tale om krigen tæt på Danmark.

– I krig bliver vi alle ofre. I et år har de ukrainske børn oplevet vold, traumer, tab og ødelæggelse – og det er desværre ikke slut endnu, sagde forstanderen.

Etårsdagen for Ruslands krig mod Ukraine blev højtideligholdt på Karise Efterskole. Foto: Torkild Svane Kraft

Men håb var der også i Troels Brandts tale, for han sagde at det bedste man kan gøre, når der er krig, er at hjælpe, og her i Danmark har vi modtaget over 30.000 flygtninge fra Ukraine.

– Og når vi hjælper andre, betyder det også at vi får nye venner, sagde forstanderen.

Efter talen sang den store forsamling Kim Larsens Jutlandia, der også handler om at hjælpe, og Troels Brandt fortalte om hospitalskibets indsats under Koreakrigen.

Arrangementeet blev afsluttet med kager udformet som Ukraines flag og Dannebrog.

Pedel Casper og eleverne Lauritz og Sylvester hejser Ukraines flag. Foto: Torkild Svane Kraft