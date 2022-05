– Hvorfor tæller en mors mening slet ikke?

33-årige Mia Linnemann Møller føler sig presset til at anbringe sin handicappede søn uden for hjemmet, hvis hun gerne vil have ham på Marjatta, hvor hun mener han vil få det bedst nu og på lang sigt. Faxe Kommune har visiteret ham til en anden skole, fuldstændig uden at tage hans mors vurdering med i beslutningen, mener hun.