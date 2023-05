Befrielsen bliver fejret med vigtigt budskabt

Del via email

Det er i år 78 år siden, at det euforiske frihedsbudskab om de tyske troppers overgivelse i blandt andet Danmark lød i BBC’s danske radioudsendelse fredag den 4. maj 1945 klokken 20.30, bare for at være helt præcis.

Markeringen vil tro mod alle traditioner blive indledt i Faxe, når Hjemmeværnets fanekommando kl. 18.15 ankommer ved Rudolf Martinsen og Kaj Ørums mindesten på Østervej i Faxe.

Umiddelbart efter fanekommandoens ankomst og inden selve kransenedlæggelsen vil ordet blive overgivet til årets taler, major Kenneth Thornild, som også er stabschef hos hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster.

Kenneth Thornild begyndte i Forsvaret tilbage i 1994. I både 2006 og 2007 var han udsendt til Afghanistan, mens han så sent som i år 2017 var udsendt til Kosovo.

Der er afmarch fra Østervej klokken 18.30.

– Historien har det med at gå i ring

For Kenneth Thornild er det en stor ære at være blevet udpeget som årets taler til den 4. maj.

– Jeg er utrolig stolt. Hjemmeværnet ligger mit hjerte meget nær. Jeg synes også det er vigtigt, at vi fortsat er opmærksomme på det, der før var, indleder han til avisen og fortsætter:

– Selvom man ikke skulle tro det, så har historien det med at gå i ring. De, der tidligere var vores venner, bliver pludselig vores fjender. Det ser vi også nu.

Fanekommandoen på vej mod mindestenen i Torpeskoven den 4. maj 2021. Arkivfoto. Foto: Thomas Olsen

Klokken 19.30 starter fakkelvagten ved mindestenen i Torpeskoven ved Haslev, der er rejst for modstandsmanden Carl Johan Bruhn.

For de tilstedeværende vil det tilmed være muligt enten at få sig en kop kaffe eller kop te til at lune sig på.

Klokken 20.15 afgår fanekommandoen fra markvejen mod mindestenen, hvorefter Hjemmeværns Faxes kompagnichef Bent Simonsen byder velkommen, hvorefter Kenneth Thorvildsen igen vil tage ordet.

Herefter følger kransenedlæggelsen efterfulgt af sang.

Der er afmarch fra Torpeskoven klokken 21.00.