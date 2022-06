Del via email

Haslev Kirke blev i 2009 certificeret som »grøn kirke«, og lige siden er det hvert år blevet fejret med en udendørs grøn gudstjeneste som en anledning til at prise skaberværket og til at sætte fokus på nogle af de mange problematikker, der vedrører klimaet, naturen og menneskets ansvar for begge dele.