Karise: Der kommer altid et tog til Karise – Karise syd for Køge med fregnede Louise. Her kan du meget mere end du tror. Sådan lyder det i det iørefaldende omkvæd i en ny sang om Karise Efterskole.

Det er Thomas Askjær fra Faxe Ladeplads, og lærer på Karise Efterskole, der har skrevet en ny sang om efterskolen for elever med særlige udfordringer – og her rammer mange af ordene plet – ikke mindst ordene “fællesskabet er stort – her kan du meget mere end du tror”.

Og det er netop det eleverne oplever. Et stort fællesskab der skaber selvtillid og troen på en god fremtid. Det gør det også for Jens Peder Skinhøj. Han kommer fra Kokkedal og har gået på Karise Efterskole i et år. Efter sommerferien, skal han starte på STU, Særlig tilrettelagt Uddannelse, i Hillerød. Det glæder han sig til.

Og når han så forlader Karise Efterskole, kan han glæde sig over, at han er med på efterskolens sang “Der kommer altid et tog til…” – og måske lytte til sangen, hvis han nu skulle komme til at savne fællesskabet på Rønne Alle. Det er nemlig Jens og Thomas der er de bærende sangere – mens mange af de andre elever på Karise Efterskole synger med på det meget iørefaldende omkvæd.

Sangen er indspillet i et professionelt studie – samt på Karise Efterskole. Og i øvrigt er noget af den også indspillet hjemme i Thomas’ køkken i Faxe Ladeplads. Han skulle lige have sin kones smukke sangstemme med.

Thomas Askjær fortæller at sangen har været længe undervejs. Faktisk begyndte han at skrive den under corona-nedlukningen.

– Vi sad jo allesammen hjemme i en lang periode, men alle lærere og elever mødtes hver dag på Teams. Så sang vi sammen, og så tænkte jeg at vi da måtte have en ny sang for Karise Efterskole. Nu er den der endelig, siger Thomas Askjær.

Du kan lytte til “Der kommer altid et tog til” på alle streaming-tjenester. Bare søg på sangens titel.

https://www.youtube.com/watch?v=WGtFlxiymDU

Her kan du høre den på Youtube

Thomas Askjær, på guitar, og Jens Peter Skinhøj giver den gas med Karise Efterskoles nye sang. Foto: Torkild Svane Kraft