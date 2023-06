Ros en konkollega: Indstil til erhvervspriserne

Torsdag 16. november holder Business Faxe Erhvervsprisuddeling 2023 på Rønnede Kro. Her fejres det lokale erhvervsliv med hele fire priser.

De fire priser er: Årets Virksomhed 2023, Årets Iværksætter 2023, Årets Turismepris 2023 og Faxe Kommunes Virksomhedspris 2023.

– Vi glæder os rigtig meget til at fejre det lokale erhvervsliv, siger direktør for Business Faxe Tomas Legarth.

Kriterier

Årets Virksomhed 2023 er sponsoreret af Sparekassen Sjælland-Fyn.

– Årets Virksomhed 2023 er en virksomhed i positiv vækst, der har visioner for fremtiden, er en aktiv ambassadør for Faxe kommunes erhvervsliv og skaber arbejdspladser og tager et socialt ansvar, forklarer områdedirektør for Sparekassen Sjælland-Fyn, Claus Andersen.

Det er tid til at indstille erhvervspriserne for 2023. Billedet her er fra prisuddelingerne i 2021: Årets Turisme 2021 blev tildelt Veras Verden, vinderen af Årets Virksomhed 2021 var Würtz Gruppen A/S og vinderen af Årets Iværksætter 2021 var Skolen Online. PR foto: Claus Sall Foto: Claus Sall

Årets Iværksætter 2023 er sponseret af Beierholm.

– Vi giver prisen Årets Iværksætter 2023 til en nyetableret og innovativ iværksættervirksomhed, der er kommet godt fra start, og som vi vurderer har potentiale for fortsat udvikling og vækst, forklarer partner og statsautoriseret revisor hos Beierholm, Dorte Grøndal Hansen.

Årets Turismepris 2023 er sponseret af Møns Bank.

– Vi giver Årets Turismepris 2023 til en virksomhed, kulturinstitution eller ildsjæl, som bidrager til udvikling og vækst i det lokale turisme-erhverv. Og som samtidig øger innovationen og professionalismen med initiativer eller indsatser, der sætter Faxe kommune på landkortet som destination, forklarer filialdirektør i Møns Bank, Peter Laugesen

Faxe Kommunes Virksomhedspris 2023 er sponsoreret af Faxe Kommune.

– Prisen vil gå til en virksomhed, der gør en særlig indsats for at ansætte og fastholde seniorer (+60), virksomheder, der medvirker til at mindske arbejdsløshed for seniorer og styrker arbejdskraften i kommunen, forklarer formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget, Allan Tirsgaard (K).

Indstil

Indstillingen til Faxe Kommunes Virksomhedspris 2023 foregår på Faxe Kommunes hjemmeside under siden Virksomhedsservice (som ligger under Erhverv). Sidste frist er 30. juni 2023.

Vil man indstille en kandidat til Årets Virksomhed 2023, Årets Iværksætter 2023 eller Årets Turismepris 2023, skal man sende en mail med et bud på en værdig kandidat til en eller flere af de tre erhvervspriser sammen med en kort begrundelse. Mailen sendes til direktør fra Business Faxe Tomas Legarth: tl@businessfaxe.dk. Sidste frist er den 18. august 2023.

Det er tilladt at indstille sin egen virksomhed.