Andreas Bo, Mindernes Allé, B&W Live og dine billeder...

Haslev: Der er lagt op til et brag af en fest på B&W Live i Haslev lørdag den 19. november. Her optræder to bands der har rødder tilbage til 80’ernes Haslev. Det er Jam Sam og Victors Verden – og guitarist i sidstnævnte er ingen ringere end Andreas Bo, der slog sine folder i Haslev dengang.