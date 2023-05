Tricktyve slog til mod 94-årig ved Rema-butik

Tirsdag eftermiddag blev en 94-årig lokal mand udsat for tricktyveri, da han ville handle i Rema 1000 på Rådhus Allé i Ølstykke.

Det oplyser Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.

– Da den 94-årige ville hente en indkøbsvogn, kom en engelsktalende mand hen til ham og spurgte, hvad indkøbsvognen kostede. Da den 94-årige havde hjulpet manden og vendte sig rundt for at fortsætte, opdagede han, at en anden mand stod meget tæt på ham. Efterfølgende gik det op for den 94-årige, at han var blevet frastjålet sin pung og nøgler, lyder det fra politiet.