Stor Sankt Hans-fest i byparken

Del via email

Den nystiftede forening “Ølstykkes Venner” går i luften med sit første arrangement til Sankt Hans-aften fredag den 23. juni i byparken.

Boderne åbner klokken 16.00, og klokken 18.00 byder foreningen velkommen. Klokken 18.15 er der livemusik med bandet ”Broken Avenue”, og klokken 19.00 går bandet “Beat This” på scenen.

Egedal-borgmester Vicky Holst Rasmussen (S) holder båltale klokken 20.15, og klokken 20.30 er det blevet tid til at tænde bålet og synge midsommervise.

Arrangementet byder derefter på mere musik fra “Beat This”, og klokken 21.30 lukkes der for salg i boderne, inden man klokken 22.00 siger “farvel og tak”.

– Der vil være en dod med salg af øl og vand, bemandet af Ølstykkes Venner samt en bod med salg af kaffe og kage, som Egedal Floorball Klub vil stå for. Ølstykke FC står for boden med salg af grillede pølser og brød, og endelig vil Ølstykke Skytteforening stå for boden med salg af lodder til tombola med flotte gaver, lyder det fra “Ølstykkes Venner”.

Desuden hjælper Ølstykkespejderne – Erik Harefod Gruppe med bål, ligesom Egedal Floorball Klub og Ølstykke FC stiller op med aktiviteter, der illustrerer hver deres forening.