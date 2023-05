Del via email

Onsdag den 24. maj klokken 17.15 er der fyraftenskoncert i Udlejre Kirke i Ølstykke.

Pianisten Sverre Larsen spiller ved denne koncert værker af Bach og Nielsen.

Carl Nielsen var ikke alene virksom i en verden domineret og præget af det romantiske univers.

Barokkens former og idéverden trænger sig også på og præger hans musik livet igennem.

Begge havde et pædagogisk sigte i deres musiske virke, og de barokke former fik et helt nyt liv og betydning i det 20 århundrede.