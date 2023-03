Egedal følger trop: TikTok forbudt!

Nu følger Egedal Kommune andre myndigheders eksempel og forbyder medarbejdere og ledere at have appen TikTok på de digitale enheder, som er udleveret af kommunen.

“I kommunerne behandler vi mange fortrolige oplysninger om borgere og virksomheder. Derfor har vi et særligt ansvar for at beskytte vores data. Det kan være helbredsoplysninger om personer eller oplysninger af betydning for virksomhedernes konkurrenceevne.”, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Den peger på, at Center for Cybersikkerhed (CFCS) for nyligt har udsendt en anbefaling om ikke at have TikTok på statslige mobile enheder på grund af risikoen for datahøst og for at fremmede stater kan få adgang til systemer og oplysninger via apppen.

“Selv om fremmede magters efterretningsaktiviteter oftest retter sig mod statslige myndigheder, kan det ikke udelukkes, at kommuner også kan blive et mål.”, skriver kommunen.

På baggrund af CFCS’s anbefaling har den nu besluttet det generelle forbud imod, at ansatte har TikTok på de arbejdstelefoner eller tablets med videre, som kommunen har udleveret til dem.

“Alle medarbejdere, der har TikTok-appen på en arbejdsmobil eller anden mobil enhed, for eksempel iPad, er derfor blevet bedt om at slette appen med det samme.”, fastslår den.