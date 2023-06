At blive forældre er fantastisk, men også krævende, og på mandag kan de nybagte få gode råd af Sundhedstjenesten. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Egedal: At blive forældre er fantastisk men samtidig også krævende. Derfor inviterer Sundhedstjenesten til et gratis foredrag med overskriften “De perfekte forældre – hvor svært kan det være?” Foredraget holdes i mødelokale 1.2 på 1. sal i Egedal Rådhus mandag den 12. juni klokken 10.

“Vores tids idealer om forældreskabet som vi blandt andet bliver bombarderet med fra de sociale medier er et vigtigt parameter, når vi skal forstå udviklingen og reflektere over perfekthedskulturen. Alt bliver sammenlignet, målt, vejet og vurderet. Der er mange spørgsmål som kan melde sig: Hvorfor har vi valgt at få børn og blive forældre? Hvilke følelser opstår, når vi bliver forældre? Er der plads til at lave fejl eller skal alt være perfekt og under konstant kontrol? Og det vigtigste spørgsmål: Hvad er det egentlig vores børn har brug for?”, skriver sundhedstjenesten i sit oplæg på kommunens hjemmeside.