<p>Det vil være synd at sige, at de røde “stop-knapper” bliver slidt ned på Linje 163 og 217, der betjener pendlere i både Egedal og Roskilde Kommune. Der er nemlig så få passagerer, at de to busser ikke behøver at standse ved flere stoppesteder, for det er de færreste, som stiger af eller på det store køretøj.</p>