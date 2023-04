Advokat: Team Sydhavsøerne har en svær sag

Kan man afsone en karantæne på et 2. divisionshold ved frokostid for derefter at være spilleberettiget på et 1. divisionshold hen på eftermiddagen samme dag?

Det er det store spørgsmål i den sag, der nu ligger på bordet i Danmarks Idrætsforbunds appelinstans og som involverer håndboldklubberne Team Sydhavsøerne og Skive i toppen af 1. division.

Team Sydhavsøerne har fået medhold to gange i Dansk Håndbold Forbund, og de kendelser har Skive anket til DIF, hvor sagen nu skal afgøres endeligt. Hvis Team Sydhavsøerne taber, mister de to point til Skive, og så er HØJ pludselig med i oprykningsspillet til Ligaen.

Derfor ventes afgørelsen med stor spænding i ikke mindst de tre klubber.

Sagen i korthed er, at spilleren Niels Dahl fik karantæne i en kamp for Team Sydhavsøernes 2. hold i 2. division i en kamp mod Stadion den 14. januar. Den karantæne skulle afsones lørdag den 21. januar, hvor TSØ skulle spille i Køge klokken 12.30.

Niels Dahl var ikke med i den kamp, men det var han til gengæld senere samme dag for 1. holdet i 1. division hjemme mod Skive klokken 15.00, for karantænen var jo afsonet.

Sagens kerne er, om Niels Dahl kunne afsone en karantæne på et hold det ene øjeblik for siden at spille en kamp for et andet hold lidt senere samme dag.

Både disciplinærinstansen og appelinstansen i DHF har altså afsagt kendelser, der er gået Skive imod.

Begge instanser henviser blandt andet til stk. 8.15.a i Turneringsreglementet for øvrige rækker samt til Ligareglementet, hvorunder 1. division hører.

I TMS Ringsted har man også fulgt med i sagen, og klubben tabte for to år siden også i begge DHF-instanser i sagen om samarbejdet mellem håndboldklubberne Skanderborg og Aarhus, som ikke blev meddelt DHF i tide. Men til sidst fik TMS medhold i DIF, så DHF var tvunget til at udvide Ligaen til 15 hold. På det tidspunkt var alle kval-kampe spillet til ende.

I sagen mellem Skive og Team Sydhavsøerne er TMS Ringsteds advokat, Martin Falk Rømer, ikke sikker på, at Lollands-holdet er på sikker grund.

Han henviser til “Turneringsreglementet for øvrige rækker”, hvorunder 2. division hører, og til reglen om spiludvikling.

– De regler handler om, hvornår man kan tage spillere med op fra andre hold. Her må det være spiludvikling i egen aldersgruppe fordi det er senior. Derfor må den regel gælde her – hvorfor skulle de ikke det? De to instanser i DHF forklarer ikke, hvorfor den regel ikke skal anvendes, undrer Martin Falk Rømer sig.

Han uddyber:

– I Turneringsreglementet afsnit 3.3.f står der, at man er man ikke spilleberettiget før dagen efter at man har udstået karantænen på det hold, hvor man har fået karantænen. Derfor kan Sydhavsøernes 2. divisionsspiller (Niels Dahl, red.) ikke være spilleberettiget til at spille på egne hold, før dagen efter den afsonede karantæne. Reglerne må skulle forstås på den måde, de er skrevet – ved karantæne er man ikke spilleberettiget før dagen efter. Jeg mener ikke, at man kan henvise til 8.15.a, for kigger man på 8.15.f står der, at man ikke spille på andre hold end repræsentative hold i karantæneperioden, og det er 1. divisionsholdet jo ikke. Man afsoner en karantæne, og så kan man spille dagen efter, siger Martin Falk Rømer og understreger, at han udtaler sig på egne vegne og ikke på TMS Ringsteds, da de ikke er part i sagen.

– For mig at se har Team Sydhavsøerne en vanskelig sag, og det kan godt være, de har fået medhold i to instanser i DHF, men i min optik er det en fejlfortolkning af reglerne. Reglerne er relativ klare – det handler om spiludvikling, og der fremgår det klart, at man ikke er spilleberettiget før dagen efter en afsonet karantæne. Jeg har svært ved at se, at man kan argumentere for andet, siger Martin Falk Rømer.

I HØJ er spillerne ikke helt sent på ferie, da de afventer kendelsen fra DIF – den kan trække noget ud. Hvis Skive vinder, så skal HØJ og Skive mødes i bedst af tre kampe om at spille mod et Liga-hold om en plads i den bedste række.