Wind: Højlund kunne have taget over efter mig i FCK

Jonas Wind forstår, hvis man finder det besynderligt, at FC København solgte Rasmus Højlund i januar 2022. Inden Højlund nåede at få sit gennembrud i københavnerklubben.

Efter hattricket fra Højlund i Danmarks hjemmesejr på 3-1 i torsdags over Finland er den 20-årige Atalanta-angribers værdi steget endnu mere.

– Når man kigger tilbage, kan man godt forestille sig, at Højlund kunne have gjort det godt i FCK. Han kunne have taget over efter mig, da jeg blev solgt. Men sådan blev det ikke, siger Wind.

For over et år siden fik FCK et langt mindre millionbeløb for at sælge Højlund til Sturm Graz, end klubben fik for at sælge Wind til Wolfsburg. Det skete med få dages mellemrum.

Men dengang var rollerne byttet om, og ingen kunne vide, at Højlund ville gøre kometkarriere i først Sturm Graz og siden Atalanta, påpeger Wind.

– I bagklogskabens lys kan jeg godt se, at det så specielt ud, i og med at FCK solgte mig, og så kom Højlund også af sted. Man kunne måske have set, at han var den næste, der skulle tage over.

– Hvis man skal se det fra FCK's side, så kom der måske et økonomisk fint tilbud. Men jeg skal ikke gøre mig klog på overvejelserne omkring Højlund, siger Wind.

Højlund spillede 32 FCK-kampe og lavede fem mål. Wind minder om, at det ikke var lutter pragtpræstationer fra teenageren.

– Højlund kom tit ind i stedet for mig i slutningen af kampene. Han fik også nogle startpladser, og vi spillede en del sammen. Men det var ikke sådan, at han bragede igennem og scorede i hver kamp.

– Det er nok også noget, han selv vil sige. Det kunne de fleste se. Så det er ikke sådan, at man kan sige: Hvad fanden lavede FCK ved at sælge ham. Der har nok været en tanke bag det hele, påpeger Wind.

I østrigske Sturm Graz fik Højlund langt mere tillid og flere spilleminutter end i FCK. Det gav sig udslag i 12 mål i 21 kampe og et skifte til Atalanta.

– Det er ikke til at sige, om det var gået lige så godt, som det gør for ham nu, hvis han var blevet i FCK. Det har måske hjulpet ham at komme til udlandet og få lidt hår på brystet.

– Lige nu kan han være godt tilfreds med den karrierevej, han har taget, mener Wind.

Højlund har indtil nu kvitteret med otte mål i 25 kampe for Atalanta – heraf er de syv mål scoret i år.

– Den fysiske pakke havde han også dengang. Han var enormt hurtig og stærk. Så var der nogle ting, der skulle finjusteres. Det sidste års tid er et godt bevis på, at han har udviklet sig på mange områder.

– Hans berøringer på bolden er gode, han er skarp på løbene ind i feltet. Det så vi ved hans første mål mod finnerne. Han har lagt nogle ting på sit spil, som han ikke havde for et års tid siden.

– Det er en eksplosiv udvikling, han har været igennem. Det har hjulpet ham at komme af sted og væk fra FCK og komme til udlandet, konkluderer Wind.

De to tidligere FCK-holdkammerater skal sammen med resten af det danske fodboldlandshold møde Kasakhstan i holdets anden kamp i EM-kvalifikationen. Kampen spilles søndag klokken 15 dansk tid.

/ritzau/