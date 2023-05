Venstres bagland hylder vikarerne efter Ellemanns comeback

Stemmer i Venstres bagland taler med store ord om den indsats, Stephanie Lose og Troels Lund Poulsen har leveret under formand Jakob Ellemann-Jensens fravær.

– Jeg kan ikke bruge superlativer nok til at beskrive den indsats, som Troels (Lund Poulsen, red.) og Stephanie (Lose, red.) har udført. Det kan jeg ikke, siger Jens Nicolai Vejlgaard, Venstres formand i Region Midtjylland.

Jakob Ellemann-Jensen skrev torsdag formiddag på Facebook, at han vender tilbage som formand og forsvarsminister 1. august efter en længere sygemelding med stress.

– Det kan ikke siges positivt nok, hvor fantastisk de har gjort det. Tænk at have et parti, der har folk, der kan komme ind udefra og på den måde komme ind og lede partiet.

Borgmester for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune Hans Østergaard fortæller, at det er "rart og trygt" at vide, at der er muskler som Stephanie Lose og Troels Lund Poulsen i Venstre.

– De har klaret det formidabelt. De blev jo kastet ud i det, og jeg synes, at Stephanie har gjort en brav indsats. Det har Troels for den sags skyld også. Så jeg kan da kun glæde mig over, at vi har sådan nogle kræfter i partiet, siger han.

Også Anders G. Christensen, som sidder i Venstres hovedbestyrelse, har været begejstret for duoen, som tog over, da Ellemann 6. februar meldte sig syg.

– Troels og Stephanie har gjort det formidabelt godt, mens han har været væk. Stephanie er en fantastisk drivkraft og et stærkt holdepunkt for Venstre. Så hvem ved? Det kan være, at hun skal tættere på nu.

Fra Venstre borgmester i Hedensted Ole Vind lyder det:

– De har gjort det helt fantastisk. De har siddet i historisk svære opgaver undervejs, ikke mindst med forhandlingerne på hele forsvarsområdet. Og så har de også lige været på en tur rundt i baglandet, hvilket har været rigtig, rigtig godt.

Spørgsmål: Der er flere i Venstres bagland, der har udtrykt, at de foretrækker Lose og Lund Poulsen frem for Jakob Ellemann-Jensen. Kan du genkende, at Venstre er splittet?

– Nej. Jeg har det sådan, at vores formænd vælges på landsmøderne, og vi bakker selvfølgelig op om den siddende formand, siger Ole Vind.

Borgmester i Vejle Kommune Jens Ejner Christensen kan heller ikke genkende et splittet parti.

– Nej. Der har været behov for, at nogen skulle tage ansvar i en tid. Og det har de gjort på fornem vis.

– Men det er Jakob, der er formand for Venstre, og hvis Venstres medlemmer vil have en anden formand, så gør de opmærksom på det ved landsmødet. Det har jeg ikke hørt nogen som helst tale om, siger Jens Ejner Christensen.

Alle udtrykker samtidig glæde over, at Jakob Ellemann-Jensen vender tilbage efter sommerferien:

– Jeg har drukket kaffe med Jakob i denne uge. Det var den gamle Jakob, jeg altid har kendt, som jeg mødte. Så jeg er meget fortrøstningsfuld ved, at han kommer tilbage, siger Jens Ejner Christensen.

– Det er formanden, der skal sætte kursen på skibet. Det er ham, der kommer og fortæller, hvor vi skal hen, siger Jens Nicolai Vejlgaard.

/ritzau/