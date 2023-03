Ungdomsforeninger vil have anbefalinger om TikTok til børn og unge

Ungdomsorganisationer efterlyser et klart svar på, om unge, private brugere fortsat kan bruge det sociale medie TikTok, når institutioner og virksomheder fraråder eller begrænser brugen for deres medarbejdere.

Det skriver DR.

En af dem er Danske Skoleelever, der repræsenterer landets cirka 700.000 grundskoleelever.

– Hvis man har vurderet, at noget er for farligt, til at voksne mennesker må bruge det, så synes jeg, at det er helt naturligt, at man så også kigger på, hvordan vi kan beskytte børn og unge, siger foreningens formand, Marie Holt Hermansen, til DR.

TikTok er mest populært blandt børn og unge i Danmark.

En opgørelse fra DR's medieforskning viser, at 41 procent af borgerne mellem 15 og 29 år brugte TikTok ugentligt i 2022.

Imens fraråder Center for Cybersikkerhed, at medarbejdere i staten har TikTok installeret på deres arbejdstelefoner. Styrelsen mener, at der er sikkerhedsrisici forbundet med at appen.

Det har i denne uge fået blandt andre flere partier, Folketinget og erhvervsorganisationen Dansk Erhverv til at forbyde eller fraråde brugen af det sociale medie for deres medarbejdere.

Også EU-Kommissionen har forbudt deres medarbejdere at bruge TikTok.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) siger til DR, at de er enige med Danske Skoleelever i, at børn og unge skal tænkes ind i anbefalinger om, hvordan TikTok bør bruges.

DUF er en paraply- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer.

Ifølge forkvinde i DUF Christine Ravn Lund er det den målgruppe, "der er allermest udsat". Hun siger samtidig til DR, at hun ikke ved, "hvor mange embedsmænd, som sidder på TikTok hver dag".

TikTok er et socialt medie, der er ejet af det kinesiske selskab Bytedance. Selskabet er mistænkt for at videregive oplysninger til styret i Beijing. Det har selskabet tidligere afvist.

Det kinesiske selskab har også tidligere udtalt, at beslutningerne om at fraråde og forbyde brugen af TikTok er baseret på "grundlæggende misforståelser" ifølge en talsperson.

