U21-EM får VAR fra kvartfinalerne efter skandalekamp

Frankrig vandt gruppekampen ved U21-EM i fodbold mod Italien med 2-1. Men italienerne følte sig snydt på det groveste efter kampen.

Tv-billeder indikerer da også, at italienerne havde grund til at føle sig forurettet, blandt andet da en scoring til 2-2 ikke blev anerkendt, da dommeren ikke så, at bolden var inde.

Egentlig er VAR ikke i brug ved U21-EM, men søndag er det blevet meddelt de deltagende nationer, at VAR vil blive taget i brug fra kvartfinalerne og frem. Det skriver Det Tyske Fodboldforbund (DFB) på sin hjemmeside.

Stadionerne i Georgien og Rumænien, hvor U21-EM spilles, er ikke gearet til det ekstra udstyr, som VAR kræver, men nu er Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) altså klar til at ofre nogle ekstra penge på at få det implementeret.

I Frankrigs åbningssejr var det ikke kun Italiens udligning i tillægstiden, der altså ikke blev til noget, som skabte dommeren en del fjender fra støvlelandet.

Italien følte sig også snydt for et straffespark, da en fransk spiller havde hånd på bolden i eget felt, ligesom man også mente, der var et klart frispark begået på en af holdets spillere i opspillet til Frankrigs 2-1-mål.

Schweiz og Norge er de to andre hold i gruppen ved slutrunden, som har deltagelse af 16 nationer. Danmark er ikke med.

U21-EM afvikles hvert andet år. Tyskland er forsvarende mester.

/ritzau/